Exposition « Anticonformiste » de Jean Lecourieux-Bory Salle d’exposition du musée Hérisson 28 juin 2025 07:00

Allier

Exposition « Anticonformiste » de Jean Lecourieux-Bory Salle d’exposition du musée Place Joseph Lesage Hérisson Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-28

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-06-28

Du 28 Juin au 30 Août 2025, la salle d’exposition du musée de Hérisson accueille l’exposition des photographies tirées d’une rétrospective de Jean Lecourieux-Bory et permettra aux visiteurs de rentrer dans l’univers atypique de l’auteur.

Accès libre.

.

Salle d’exposition du musée Place Joseph Lesage

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 80 45

English :

From June 28 to August 30, 2025, the Musée de Hérisson showroom will host an exhibition of photographs from a retrospective by Jean Lecourieux-Bory, allowing visitors to enter the author?s atypical world.

Free admission.

German :

Vom 28. Juni bis zum 30. August 2025 werden im Ausstellungsraum des Igel-Museums Fotografien aus einer Retrospektive von Jean Lecourieux-Bory ausgestellt, die den Besuchern einen Einblick in die atypische Welt des Autors geben.

Freier Zugang.

Italiano :

Dal 28 giugno al 30 agosto 2025, la sala espositiva del Musée de Hérisson ospiterà una mostra di fotografie tratte da una retrospettiva di Jean Lecourieux-Bory, offrendo ai visitatori uno sguardo sul mondo atipico dell’autore.

Ingresso libero.

Espanol :

Del 28 de junio al 30 de agosto de 2025, la sala de exposiciones del museo de Hérisson acogerá una muestra de fotografías de una retrospectiva de Jean Lecourieux-Bory, que permitirá a los visitantes adentrarse en el mundo atípico del autor.

Entrada gratuita.

L’événement Exposition « Anticonformiste » de Jean Lecourieux-Bory Hérisson a été mis à jour le 2025-06-19 par Montluçon Tourisme