Exposition Antillais dissidents & engagés volontaires, histoire méconnue de la 2de guerre mondiale Espace Culturel Louis Delgrés Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée Libre Tout public

Exposition créée par l’AAGLA (Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique), podcast réalisé par Pop’Média Pour l’anniversaire des 80 ans de la fin de la 2e guerre mondiale, l’Association des Antillais et Guyanais de Loire-Atlantique a souhaité rendre un hommage à ses fondateurs dont certains faisaient partie de ces jeunes Antillais qui, au péril de leur vie, ont quitté leurs Îles pour sauver la France lors de la guerre 39-45. Ces jeunes, considérés comme « dissidents » par le régime de Pétain, n’ont pas reçu de reconnaissance de l’administration française. Avant leur décès, nous avons pu recueillir leurs témoignages dont certains sont écrits de leur propre main. En collaboration avec la structure POP’MEDIA, des podcasts tirés de ces récits ont été enregistrés avec la voix de leurs descendants. Vernissage le jeudi 15 janvier 2026 à 19h L’exposition sera visible du vendredi 16 janvier 2026 au vendredi 6 février 2026 : du lundi au vendredi de 10h à 13h & de 13h30 à 18h

Espace Culturel Louis Delgrés Centre-ville Nantes 44100

02 40 71 76 57 http://www.outremer44.com 0240717657 https://www.outremer44.com



Afficher la carte du lieu Espace Culturel Louis Delgrés et trouvez le meilleur itinéraire

