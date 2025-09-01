Exposition Antoine BOUCHERIT alias « Popi » Bretagne en Noir et Blanc Le Sémaphore Plobannalec-Lesconil

Exposition Antoine BOUCHERIT alias « Popi » Bretagne en Noir et Blanc

Le Sémaphore 11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-09-01 11:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-01

Quimpérois depuis 2 ans et demi, le photographe Antoine Boucherit expose une sélection de paysages du littoral breton et des monts d’Arrée.

Pour avoir été assistant dans des studios de photographies (mode, publicité, cinéma, danse…) entre Paris et Barcelone, pendant une dizaine d’années, puis responsable d’une banque d’images, la photographie, il connaît… À l’âge de 10 ans, mon père m’avait installé un labo photo, dans le grenier de la maison. J’ai travaillé longtemps à l’argentique et réalisé beaucoup de photos pour le plaisir mais je n’avais jamais exposé. .

