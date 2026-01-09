Exposition Antoine de Saint-Exupéry Du vent, du sable et des étoiles Descartes
Exposition Antoine de Saint-Exupéry Du vent, du sable et des étoiles
9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire
Découvrez 24 panneaux retraçant un voyage chronologique à travers la vie et l’œuvre du célèbre écrivain et aviateur.
Exposition accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr
English :
Discover 24 panels tracing a chronological journey through the life and work of the famous writer and aviator.
Exhibition open during library opening hours.
