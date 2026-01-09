Exposition Antoine de Saint-Exupéry Du vent, du sable et des étoiles

9 Bis Rue du Commerce Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-03-14

Découvrez 24 panneaux retraçant un voyage chronologique à travers la vie et l’œuvre du célèbre écrivain et aviateur.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

Découvrez 24 panneaux retraçant un voyage chronologique à travers la vie et l’œuvre du célèbre écrivain et aviateur.

Exposition accessible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. .

9 Bis Rue du Commerce Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 42 05 bibliotheque@ville-descartes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover 24 panels tracing a chronological journey through the life and work of the famous writer and aviator.

Exhibition open during library opening hours.

L’événement Exposition Antoine de Saint-Exupéry Du vent, du sable et des étoiles Descartes a été mis à jour le 2026-01-09 par Loches Touraine Châteaux de la Loire