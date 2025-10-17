Exposition Apéro Impression 3D Espace Culturel Nostradamus Salon-de-Provence
Exposition Apéro Impression 3D Espace Culturel Nostradamus Salon-de-Provence vendredi 17 octobre 2025.
Exposition Apéro Impression 3D
Vendredi 17 octobre 2025 de 18h à 19h30. Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Nicolas Valantin anime une conférence et une démonstration sur l’impression 3D et le Cook’in 3D.
Espace Culturel Nostradamus 35 Rue Kennedy Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 28 89 10
English :
Nicolas Valantin gives a talk and demonstration on 3D printing and the Cook?in 3D.
German :
Nicolas Valantin leitet einen Vortrag und eine Demonstration zum Thema 3D-Druck und Cook?in 3D.
Italiano :
Nicolas Valantin tiene una conferenza e una dimostrazione sulla stampa 3D e sul Cook?in 3D.
Espanol :
Nicolas Valantin ofrece una charla y una demostración sobre la impresión en 3D y el cocinero… en 3D.
