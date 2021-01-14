Exposition Apocalypse 1-14-21 de Burgart Prieuré de Vivoin Vivoin

Exposition Apocalypse 1-14-21 de Burgart

Prieuré de Vivoin 1 Place des Tilleuls Vivoin Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2026-04-25

fin : 2026-10-11

2026-04-25

Exposition Apocalypse 1-14-21 de Bargart au Centre d’Arts du Prieuré de Vivoin.

L’Apocalypse version XXIe siècle ?

Installée dans la Sarthe, l’artiste Danielle Burgart a réinterprété dans une série de toiles l’Apocalypse d’Angers, qu’elle présentera du samedi 25 avril au dimanche 11 octobre 2026 au Prieuré de Vivoin, dans la Nord-Sarthe.

À partir de 2022, Burgart peintre contemporaine reconnue pour ses figures humaines dotées de têtes de rapaces s’est lancée dans un vaste projet pictural intitulé Apocalypse 1‑14‑21, inspiré par la Tapisserie de l’Apocalypse du château d’Angers et le texte de Jean de Patmos. L’artiste réactualise ce récit, en le transposant dans notre monde contemporain à travers son univers pictural.

Cette interprétation artistique de l’Apocalypse met en lumière les similitudes entre les visions apocalyptiques médiévales et les préoccupations contemporaines, telles que les conflits, les épidémies et les changements climatiques. Chaque jour nous constatons les signes de la fragilité de l’écosystème terrestre et nous savons désormais que l’humanité court le risque de s’autodétruire. Ce n’est plus la tradition religieuse qui parle, mais la science et l’actualité…

Visible les samedis et dimanches de 14h à 18h du samedi .

Prieuré de Vivoin 1 Place des Tilleuls Vivoin 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 6 25 84 51 57 apocalypse@the-artistic-red-dot.art

