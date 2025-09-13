Exposition « Apologie » de l’artiste Aurore-Caroline Marty 8 rue du Pré-Neuf Saint-Georges-des-Groseillers

EXPOSITION « APOLOGIE » | AURORE-CAROLINE MARTY

– Vernissage de l’exposition le samedi 13 septembre à 18h30.

– Restauration possible sur place avec Lahmacun (pizzas turques) le soir du vernissage.

– L’exposition « Apologie » est visible du 13.09 au 7.11.25 sur rdv au 02 33 38 78 63 en raison des travaux en cours.

Aurore-Caroline Marty développe son travail dans la pluridisciplinarité mêlant corps et décors, arts visuels et performance, artisanat et kitchothèque*.

Depuis de nombreuses années, à travers les brocantes, Emmaüs et solderies, l’artiste glane des bibelots et autres bondieuseries abandonnés ou bradés à celui qui saura trouver un attrait à ces rebuts d’une tendance dépassée et oubliée.

En intégrant un objet ici ou là dans ses précédentes installations, la plasticienne affirmait une hiérarchie horizontale entre les divers matériaux, formes et objets désuets avec ce désir d’élever l’objet manufacturé au statut d’œuvre dans la lignée des ready-made.

Ce qui était au début une banque d’images inspirantes et de matériaux insolites est devenue une pièce à part entière Apologie est le déploiement de cette collection d’objets, où elle seule suffit à faire œuvre.

*nom donné par l’artiste à sa collection d’objets de décoration ringards. .

8 rue du Pré-Neuf 2angles Saint-Georges-des-Groseillers 61100 Orne Normandie +33 2 33 38 78 63 ophelie.sicot@2angles.fr

