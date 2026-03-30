Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas

Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse

Tarif : 4 – 4 – EUR

adulte accompagnant un jeune de moins de 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-04-01

En 1997, Bernard Baudin suit les salariés de l’entreprise de cartonnage Morel-Barneron à Valréas, menacée de fermeture, et capture leur lutte pour sauver leur outil de travail.

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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr

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English :

In 1997, Bernard Baudin followed the employees of the Morel-Barneron cardboard company in Valréas, threatened with closure, and captured their struggle to save their work tool.

L’événement Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Valréas a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes