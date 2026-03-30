Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas
Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie Valréas mercredi 1 avril 2026.
Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin
Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas Vaucluse
Tarif : 4 – 4 – EUR
adulte accompagnant un jeune de moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-04-01
En 1997, Bernard Baudin suit les salariés de l’entreprise de cartonnage Morel-Barneron à Valréas, menacée de fermeture, et capture leur lutte pour sauver leur outil de travail.
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Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie 3, avenue Maréchal Foch Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 58 75 musee-cartonnage-imp@vaucluse.fr
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English :
In 1997, Bernard Baudin followed the employees of the Morel-Barneron cardboard company in Valréas, threatened with closure, and captured their struggle to save their work tool.
L’événement Exposition Après le silence Morel Barneron, 1997. Photographies de Bernard Baudin Valréas a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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