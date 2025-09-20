Exposition : après Ruscino et avant Perpignan, Château-Roussillon Site archéologique de Ruscino Perpignan

Exposition : après Ruscino et avant Perpignan, Château-Roussillon Site archéologique de Ruscino Perpignan samedi 20 septembre 2025.

Exposition gratuite en accès libre.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Exposition proposée et présenté par le service Archéologie de la Ville d’art et d’histoire de Perpignan.

Que s’est-il passé entre Ruscino, chef-lieu régional de l’époque de l’empereur Auguste et les débuts de la ville de Perpignan, dont on fête cette année les 1000 ans d’existence ? L’exposition présente pour la première fois l’étendue actuelle des connaissances sur cette évolution et sur l’histoire de Château-Roussillon, qui fait l’objet de nouvelles investigations, et permettra de revoir des vues historiques ou anciennes d’un Château Roussillon peu urbanisé.

Site archéologique de Ruscino Chemin de Château-Roussillon, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie Entre Perpignan et la mer, sur un promontoire de collines dominant la basse vallée du Têt, s’élevait dans l’Antiquité une cité qui a précédé Perpignan : Ruscino, qui est à l’origine du nom de Roussillon.

Tour à tour chef-lieu des Sordes, cité latine, relai militaire lors de la conquête musulmane, cet oppidum recèle un patrimoine exceptionnel et livre des renseignements indispensables à la connaissance de notre passé.

