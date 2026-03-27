Exposition Aqua Marine Salle des JARDINS DU ROC Haute Ville entrée par le Jardin Rue du Nord Granville
Exposition Aqua Marine Salle des JARDINS DU ROC Haute Ville entrée par le Jardin Rue du Nord Granville lundi 6 avril 2026.
Exposition Aqua Marine
Salle des JARDINS DU ROC Haute Ville entrée par le Jardin Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-06
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-06
L’ expo Aqua Marine est une invitation à voyager dans le bleu des océans, à rencontrer dauphins, hippocampes et autres étranges animaux, mais aussi à se promener le long des bords de mer. Les dessins au pastel jouxtent les peintures à l’huile dont les pigments restituent avec bonheur la densité des profondeurs marines.
Et pour que cette expo soit également un lieu de partage avec le public, un petit atelier accueillera les visiteurs qui souhaiteraient s’initier au pastel (sur inscription à faire sur place, matériel fourni).
Horaires 12h à 18h30 .
Salle des JARDINS DU ROC Haute Ville entrée par le Jardin Rue du Nord 1B Rue Saint-Jean Granville 50400 Manche Normandie +33 6 14 32 27 64 elisabeth.baudouin50@gmail.com
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English : Exposition Aqua Marine
L’événement Exposition Aqua Marine Granville a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Granville Terre et Mer
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