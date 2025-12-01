Exposition Aqua Mystica à Saint-Rémy-de-Provence Chapelle Notre Dame de Pitié Saint-Rémy-de-Provence

Exposition Aqua Mystica à Saint-Rémy-de-Provence

Du 13/12/2025 au 18/01/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 14h à 18h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. Chapelle Notre Dame de Pitié 17 avenue Durand-Maillane Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Retrouver l’exposition de Sylvie Labassa à la Chapelle Notre Dame de Pitié à Saint-Rémy-de-Provence.

Une chorégraphie picturale où l’eau est à la fois matière et mystère.

Du 13 décembre 2025 au 18 janvier 2026 à Saint Rémy de Provence.



Dans l’intimité de la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié, un chant silencieux s’élève là où la foi se mêle à la lumière, offrant au spectateur une expérience sensible et puissante.



L’artiste Sylvie Labassa déploie des surfaces fluides, vibrantes, où la profondeur naît de superpositions délicates, de transparences et de mouvements subtils, telles des partitions liquides. Sur ses toiles grand format, chaque geste pictural devient une note, chaque couleur une prière en mouvement.



50% des ventes seront consacrés à la réfection de la toiture de la chapelle. .

Chapelle Notre Dame de Pitié 17 avenue Durand-Maillane Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur sylvielabassa@edradecoration.fr

