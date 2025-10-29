EXPOSITION AQUARELLE: LA VIE DES ARBRES Boujan-sur-Libron

EXPOSITION AQUARELLE: LA VIE DES ARBRES Boujan-sur-Libron mercredi 29 octobre 2025.

EXPOSITION AQUARELLE: LA VIE DES ARBRES

Rue Ernest Lavisse Boujan-sur-Libron Hérault

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31 2025-11-03 2025-11-04 2025-11-05 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13

Une exposition qui célèbre la nature par l’art, ouverte à tous les curieux, amateurs d’art et amoureux de la peinture. Vernissage le 31/10 à 18h30.

L’association Toiles & Couleurs vous invite à découvrir l’exposition “La Vie des arbres”, une série d’aquarelles réalisées par ses artistes membres.

Cette exposition met à l’honneur la beauté, la diversité et la symbolique des arbres à travers une palette de créations sensibles et poétiques. Un rendez-vous artistique local à ne pas manquer

Vernissage vendredi 31 octobre à 18 h 30

Ouvert Samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h et de 14h à 18h. .

Rue Ernest Lavisse Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English :

An exhibition that celebrates nature through art, open to all the curious, art lovers and painting enthusiasts. Opening on 10/31 at 6:30pm.

German :

Eine Ausstellung, die die Natur durch die Kunst feiert, offen für alle Neugierigen, Kunstliebhaber und Liebhaber der Malerei. Vernissage am 31.10. um 18:30 Uhr.

Italiano :

Una mostra che celebra la natura attraverso l’arte, aperta a tutti i curiosi, agli amanti dell’arte e della pittura. Inaugurazione il 31/10 alle 18.30.

Espanol :

Una exposición que celebra la naturaleza a través del arte, abierta a todos los curiosos, amantes del arte y de la pintura. Inauguración el 31/10 a las 18.30 h.

L'événement EXPOSITION AQUARELLE: LA VIE DES ARBRES Boujan-sur-Libron a été mis à jour le 2025-10-18