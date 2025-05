Exposition Aquarelle Photographie Bijouterie joaillerie – Galerie Art’Mâteur Barfleur, 26 mai 2025 10:00, Barfleur.

Quand l’art se tisse à trois voix. 3 artistes 3 univers 1 exposition à ne pas manquer ! Plongez dans un monde de couleurs, de lumière et de matière. Aquarelle photographie bijoux d’art. Un voyage sensible entre paysage, regard urbain et création éthique.

Galerie Art’Mâteur

Galerie Art’Mâteur 55 Rue Saint-Thomas Becket

Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 52 50 30 45 contactllunabijoux@gmail.com

English : Exposition Aquarelle Photographie Bijouterie joaillerie

When art is woven in three voices. 3 artists 3 worlds 1 exhibition not to be missed! Dive into a world of color, light and matter. Watercolor photography art jewelry. A sensitive journey between landscape, urban vision and ethical creation.

Art’Mâteur Gallery

German :

Wenn sich die Kunst mit drei Stimmen webt. 3 Künstler 3 Welten 1 Ausstellung, die Sie nicht verpassen sollten! Tauchen Sie ein in eine Welt der Farben, des Lichts und der Materie. Aquarell Fotografie Kunstschmuck. Eine sensible Reise zwischen Landschaft, urbanem Blick und ethischem Schaffen.

Galerie Art’Mâteur

Italiano :

Quando l’arte si intreccia a tre voci. 3 artisti 3 mondi 1 mostra da non perdere! Immergetevi in un mondo di colori, luce e materia. Acquerelli fotografia gioielli d’arte. Un viaggio sensibile tra paesaggio, visione urbana e creazione etica.

Galleria Art’Mâteur

Espanol :

Cuando el arte se teje a tres voces. 3 artistas 3 mundos 1 exposición que no debe perderse Sumérjase en un mundo de color, luz y materia. Acuarelas fotografía joyería artística. Un viaje sensible entre paisaje, visión urbana y creación ética.

Galería Art’Mâteur

