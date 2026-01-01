Exposition aquarelles Aline Bayle ESPARROS Esparros

Exposition aquarelles Aline Bayle

ESPARROS Bibliothèque d’Esparros Esparros Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

2026-01-31

Retrouvez l’exposition d’aquarelles réalisées par Aline Bayle tous les samedis matin de 10h à 12h.

VERNI’GOÛTER organisé le vendredi 30 janvier à 17h et découverte de l’exposition avec l’artiste.

Visit Aline Bayle’s watercolor exhibition every Saturday morning from 10am to 12pm.

VERNI’GOÛTER organized on Friday, January 30 at 5pm, to discover the exhibition with the artist.

