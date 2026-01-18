Exposition Aquarelles de Véronique Despax Châteauroux
31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Début : 2026-02-07
fin : 2026-04-18
Une exposition pour visiter ses mondes et émerger entre deux plongeons.
Jeux de lumières, pêle-mêle de couleurs, souvenirs de vacances, paysages, ciels de bord de mer, depuis quelques temps, l’artiste Véronique Despax, aquarelliste originaire de Châteauroux, modèle la lumière grâce à l’aquarelle. .
