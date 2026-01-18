Exposition Aquarelles de Véronique Despax Châteauroux

Exposition Aquarelles de Véronique Despax

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-02-07

Une exposition pour visiter ses mondes et émerger entre deux plongeons.

Jeux de lumières, pêle-mêle de couleurs, souvenirs de vacances, paysages, ciels de bord de mer, depuis quelques temps, l’artiste Véronique Despax, aquarelliste originaire de Châteauroux, modèle la lumière grâce à l’aquarelle. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

