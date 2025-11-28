[Exposition Aquarelles, encres, acryliques] Jean-Pierre Clément Cercle Maritime de Dieppe Dieppe
[Exposition Aquarelles, encres, acryliques] Jean-Pierre Clément
Cercle Maritime de Dieppe / Rue Sainte-Catherine Dieppe Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 10:00:00
fin : 2025-12-31 18:00:00
2025-11-28
Découvrez l’univers artistique de Jean-Pierre Clément lors d’une exposition exceptionnelle présentée au Cercle Maritime de Dieppe.
L’artiste vous invite à plonger dans une atmosphère poétique où couleurs, mouvement et imagination se rencontrent.
À travers ses aquarelles, encres et acryliques, il capture l’énergie du littoral dieppois ciels mouvants, cerfs-volants dansant au vent, silhouettes marines et paysages baignés de lumière.
Venez nombreux partager ce moment artistique au cœur de la ville ! .
Cercle Maritime de Dieppe / Rue Sainte-Catherine Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 60 98 32 19 clementinter@yahoo.fr
English : [Exposition Aquarelles, encres, acryliques] Jean-Pierre Clément
