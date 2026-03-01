Exposition Aquarelles et Acryliques Rochefort
Exposition Aquarelles et Acryliques Rochefort vendredi 13 mars 2026.
Exposition Aquarelles et Acryliques
Salle Aurore Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 09:00:00
fin : 2026-03-19 18:00:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
À partir du 13 mars, M. Jérôme Priou expose à la Salle Aurore une sélection de aquarelles et peintures acryliques, mêlant couleurs et techniques pour offrir un aperçu vivant et original de son univers artistique.
Salle Aurore Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 36 09 73
English :
From March 13, Jérôme Priou will be exhibiting a selection of watercolors and acrylic paintings at the Salle Aurore, mixing colors and techniques to offer a lively and original glimpse into his artistic universe.
