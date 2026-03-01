Exposition Aquarelles et Acryliques

Salle Aurore Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 09:00:00

fin : 2026-03-19 18:00:00

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-14

À partir du 13 mars, M. Jérôme Priou expose à la Salle Aurore une sélection de aquarelles et peintures acryliques, mêlant couleurs et techniques pour offrir un aperçu vivant et original de son univers artistique.

.

Salle Aurore Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 36 09 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From March 13, Jérôme Priou will be exhibiting a selection of watercolors and acrylic paintings at the Salle Aurore, mixing colors and techniques to offer a lively and original glimpse into his artistic universe.

L’événement Exposition Aquarelles et Acryliques Rochefort a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan