Exposition Aquarelles et art textile Rue de Gontaut Biron Pau

Exposition Aquarelles et art textile Rue de Gontaut Biron Pau lundi 14 juillet 2025.

Exposition Aquarelles et art textile

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-14

Diane MacGowan, Thérèze Parrieus: deux artistes et deux démarches qui construisent des instantanés de couleurs et des paysages. Diane MacGowan assemble, pique, déchire, coud des tissus et met en scène des paysages. Thérèze Parrieus fait couler de l’encre, de l’eau et des pigments pour projeter des sensations colorées autour de fleurs et de paysages également.

Un monde en poésie. .

Rue de Gontaut Biron Chapelle de la Persévérance Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine therezeparrieus@gmail.com

English : Exposition Aquarelles et art textile

German : Exposition Aquarelles et art textile

Italiano :

Espanol : Exposition Aquarelles et art textile

L’événement Exposition Aquarelles et art textile Pau a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Pau