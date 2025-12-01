Exposition aquarelles et dessins de Pascal Mondon Et si Limoges m’était dessinée Office de Tourisme Limoges Limoges

Exposition aquarelles et dessins de Pascal Mondon Et si Limoges m’était dessinée

Office de Tourisme Limoges 12 Boulevard de Fleurus Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-01

Découvrez l’exposition Et si Limoges m’était dessinée de Pascal Mondon, artiste autodidacte passionné depuis l’enfance. Entre encre, aquarelle et inspirations de peinture chinoise, il capture monuments et paysages rencontrés lors de ses voyages. Fort de plus de 40 ans d’expositions en France et à l’étranger, son œuvre s’est nourrie des paysages landais, basques et pyrénéens. Installé à Limoges en 2025, il partage aujourd’hui son regard sur la ville. .

Office de Tourisme Limoges 12 Boulevard de Fleurus Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

English : Exposition aquarelles et dessins de Pascal Mondon Et si Limoges m’était dessinée

L’événement Exposition aquarelles et dessins de Pascal Mondon Et si Limoges m’était dessinée Limoges a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Limoges Métropole