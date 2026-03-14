Exposition aquarelles Jaqueline PELON

31 rue Jean XXIII Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-05-08 13:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29

Exposition de l’aquarelliste Jacqueline PELON

du 10 avril au 20 mai

de 10h30 à 13h et de 16h à 19h

Formée aux Beaux-Arts de Rennes en section professorat de dessin au début des années 1970, Jacqueline Pelon a enseigné la technique de l’aquarelle pendant de nombreuses années. Paysages bretons de bord de mer, Brière, fleurs et natures mortes, petits villages et jardins ombragés, marais salants de Batz-sur-Mer où elle vit, sont ses sujets de prédilection. Une exposition tout en couleurs et en lumières.

Exposition au 31 rue Jean XXIII (près de la mairie)

06.61.50.97.83

www.jacqueline-pelon.fr .

31 rue Jean XXIII Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 50 97 83 jacqueline.pelon@yahoo.fr

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L’événement Exposition aquarelles Jaqueline PELON Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44