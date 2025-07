Exposition aquarelles MONTANER Montaner

La foyer rural accueille une nouvelle exposition avec les aquarelles des élèves de l’atelier de Pujo-Monfran.

Vernissage le 1er août à 18h. Il y aura deux démonstrations les 6 et 9 Août.

MONTANER Foyer Rural Montaner 64460 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 62 91 05 56 dantinam@yahoo.fr

English :

The foyer rural hosts a new exhibition of watercolors by students at the Pujo-Monfran workshop.

Opening on August 1 at 6pm. There will be two demonstrations on August 6 and 9.

German :

Das Landheim beherbergt eine neue Ausstellung mit Aquarellen von Schülern des Ateliers in Pujo-Monfran.

Vernissage am 1. August um 18 Uhr. Am 6. und 9. August gibt es zwei Vorführungen.

Italiano :

Il foyer rurale ospita una nuova mostra di acquerelli degli studenti del laboratorio Pujo-Monfran.

Inaugurazione il 1° agosto alle 18.00. Il 6 e il 9 agosto si terranno due dimostrazioni.

Espanol :

El vestíbulo rural acoge una nueva exposición de acuarelas de los alumnos del taller Pujo-Monfran.

Inauguración el 1 de agosto a las 18.00 horas. Habrá dos demostraciones los días 6 y 9 de agosto.

