Exposition Aquarelles salle de convivialités Montfarville

Exposition Aquarelles

salle de convivialités 4 Rue des Hougues Montfarville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Montfaraquarelle avec le soutien de la commune et de Promotion Culturelle Montfarvillaise vous propose cette troisième exposition. La bonne entente, la joie et la bonne humeur de ce groupe de 25 membres ont permis avec Fabrice Pouteaux une grande évolution et une volonté de s’impliquer dans cette exposition hors norme incluant des démonstrations et explications autour d’un café à la découverte de l’aquarelle. .

salle de convivialités 4 Rue des Hougues Montfarville 50760 Manche Normandie +33 2 33 43 20 68 promotionculturellemontfarvill@gmail.com

