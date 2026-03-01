Exposition aquarelles Paulette Cieutat à la Bibliothèque d’Esparros Esparros
Exposition aquarelles Paulette Cieutat à la Bibliothèque d’Esparros Esparros vendredi 13 mars 2026.
Exposition aquarelles Paulette Cieutat
à la Bibliothèque d’Esparros ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 10:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-03-13
Retrouvez l’exposition d’aquarelles réalisées par Paulette Cieutat les samedis matin de 10h à 12h.
VERNI’GOÛTER organisé le vendredi 13 mars à 18h et découverte de l’exposition avec l’artiste.
.
à la Bibliothèque d'Esparros ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr
English :
Visit Paulette Cieutat’s watercolor exhibition on Saturday mornings from 10am to 12pm.
VERNI’GOÛTER organized on Friday March 13 at 6pm, with a visit to the exhibition with the artist.
