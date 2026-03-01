Exposition aquarelles Paulette Cieutat

à la Bibliothèque d’Esparros ESPARROS Esparros Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Retrouvez l’exposition d’aquarelles réalisées par Paulette Cieutat les samedis matin de 10h à 12h.

VERNI’GOÛTER organisé le vendredi 13 mars à 18h et découverte de l’exposition avec l’artiste.

.

à la Bibliothèque d’Esparros ESPARROS Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie bibliotheque.esparros@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit Paulette Cieutat’s watercolor exhibition on Saturday mornings from 10am to 12pm.

VERNI’GOÛTER organized on Friday March 13 at 6pm, with a visit to the exhibition with the artist.

L’événement Exposition aquarelles Paulette Cieutat Esparros a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65