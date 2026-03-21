Exposition: Aquitaine passion collection 2026 Complexe de Pelote Pau

Exposition: Aquitaine passion collection 2026

Complexe de Pelote 458 Boulevard du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-25

Au Complexe de pelote à Pau, au cœur de la ville, cette manifestation réunit collectionneurs, curieux et familles le samedi 25 et dimanche 26 avril. Dans ce lieu emblématique du sport palois, vous profitez d’un rendez-vous installé en centre-ville, facile à repérer et propice à la flânerie.

L’exposition philatélique de niveau national présente 50 collections en compétition régionale. Elle s’accompagne d’une exposition de boîtes aux lettres anciennes, d’une bourse aux collections autour de la philatélie, de la numismatique, des jouets anciens et des miniatures ferroviaires, ainsi que d’une maquette ferroviaire animée. Des stands de producteurs locaux et des souvenirs philatéliques complètent l’ensemble, dans une ambiance conviviale et accessible à différents publics. .

Complexe de Pelote 458 Boulevard du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 04 63 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition: Aquitaine passion collection 2026

L’événement Exposition: Aquitaine passion collection 2026 Pau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Pau