Exposition Arabesques Envolées de Vincent Sarazin Vair-sur-Loire

Exposition Arabesques Envolées de Vincent Sarazin

1 Rue Léopold Joubert Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Début : 2026-02-27 14:00:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01

Vincent Sarazin présente jusqu’au 1er mars son exposition Arabesques Envolées .

Venez découvrir son travail photographique autour de la danse. Des images hautes en couleurs et en mouvement.

Horaires d’ouverture

Vendredis de14h à 18h

Samedis & dimanches de 11h à 18h

Ou sur rendez-vous 06 61 90 69 08 .

1 Rue Léopold Joubert Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 90 69 08

English :

Vincent Sarazin presents his exhibition Arabesques Envolées until March 1.

