Exposition Arabesques Envolées de Vincent Sarazin Vair-sur-Loire

Vincent Sarazin présente jusqu’au 1er mars son exposition Arabesques Envolées .
Venez découvrir son travail photographique autour de la danse. Des images hautes en couleurs et en mouvement.
Vendredis de14h à 18h
Samedis & dimanches de 11h à 18h
Ou sur rendez-vous 06 61 90 69 08 .
1 Rue Léopold Joubert Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 61 90 69 08
Vincent Sarazin presents his exhibition Arabesques Envolées until March 1.
