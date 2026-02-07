Exposition Arborescences : des forêts suédoises au pavé de Montmartre La Moulinette 75018 Paris
Exposition Arborescences : des forêts suédoises au pavé de Montmartre La Moulinette 75018 Paris vendredi 13 février 2026.
Exposition Arborescences : des forêts suédoises au pavé de Montmartre La Moulinette 75018 Paris 13 février – 1 mars Entrée libre
Une artiste transforme des arbres meurtris en paysages éthérés.
Dans l’exposition Arborescences, Linda Williams poursuit une exploration des paysages « hybrides » : des sites naturels marqués par l’empreinte humaine. Elle a principalement travaillé sur des **zones de coupes rases en Suède** ainsi qu’un ancien site minier. À partir de **fragments de bois collectés sur des arbres marqués par l’exploitation**, l’artiste **fabrique ses propres fusains et pigments**. Une fois broyés en une poussière fine, elle les disperse dans l’eau pour saturer le papier ou la toile. Ce processus donne naissance à des silhouettes éthérées de troncs et à des paysages imaginaires — qui se font, d’une certaine manière, l’écho des lieux mêmes dont la matière a été extraite. Linda explore ainsi l’idée que de **nouveaux paysages émergent directement des matériaux issus des sites originels**. Ce cycle de création perpétue l’idée que de nouveaux espaces hybrides naissent de son interaction avec le territoire.
La notion de “co-création” avec les paysages imprègne également sa série d’**empreintes d’arbres**, ou frottages d’écorces. Dans ces œuvres, Linda **préserve les textures de pins, de bouleaux et de saules trouvés sur des sites dévastés** ou dans des forêts françaises. Pour réaliser ces relevés, elle utilise parfois son propre fusain, fabriqué à partir des arbres marqués rencontrés sur ces lieux.
Exposition présentée en collaboration avec l’espace d’art La Moulinette.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-13T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-01T19:00:00.000+01:00
1
http://www.lindawilliamsstudio.com
La Moulinette 81 bis rue Lepic Quartier des Grandes-Carrières 75018 Paris 75018 Paris