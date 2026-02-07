Exposition Arborescences : des forêts suédoises au pavé de Montmartre La Moulinette 75018 Paris 13 février – 1 mars Entrée libre

Une artiste transforme des arbres meurtris en paysages éthérés.

Dans l’exposition Arborescences, Linda Williams poursuit une exploration des paysages « hybrides » : des sites naturels marqués par l’empreinte humaine. Elle a principalement travaillé sur des **zones de coupes rases en Suède** ainsi qu’un ancien site minier. À partir de **fragments de bois collectés sur des arbres marqués par l’exploitation**, l’artiste **fabrique ses propres fusains et pigments**. Une fois broyés en une poussière fine, elle les disperse dans l’eau pour saturer le papier ou la toile. Ce processus donne naissance à des silhouettes éthérées de troncs et à des paysages imaginaires — qui se font, d’une certaine manière, l’écho des lieux mêmes dont la matière a été extraite. Linda explore ainsi l’idée que de **nouveaux paysages émergent directement des matériaux issus des sites originels**. Ce cycle de création perpétue l’idée que de nouveaux espaces hybrides naissent de son interaction avec le territoire.

La notion de “co-création” avec les paysages imprègne également sa série d’**empreintes d’arbres**, ou frottages d’écorces. Dans ces œuvres, Linda **préserve les textures de pins, de bouleaux et de saules trouvés sur des sites dévastés** ou dans des forêts françaises. Pour réaliser ces relevés, elle utilise parfois son propre fusain, fabriqué à partir des arbres marqués rencontrés sur ces lieux.

Exposition présentée en collaboration avec l’espace d’art La Moulinette.

