Exposition Arborescences : des forêts suédoises au pavé de Montmartre La Moulinette Paris

Dans l’exposition Arborescences, Linda Williams poursuit une exploration des paysages « hybrides » : des sites naturels marqués par l’empreinte humaine. Elle a principalement travaillé sur des zones de coupes rases en Suède ainsi qu’un ancien site minier. À partir de fragments de bois collectés sur des arbres marqués par l’exploitation, l’artiste fabrique ses propres fusains et pigments. Une fois broyés en une poussière fine, elle les disperse dans l’eau pour saturer le papier ou la toile. Ce processus donne naissance à des silhouettes éthérées de troncs et à des paysages imaginaires — qui se font, d’une certaine manière, l’écho des lieux mêmes dont la matière a été extraite. Linda explore ainsi l’idée que de nouveaux paysages émergent directement des matériaux issus des sites originels. Ce cycle de création perpétue l’idée que de nouveaux espaces hybrides naissent de son interaction avec le territoire.

La notion de “co-création” avec les paysages imprègne également sa série d’empreintes d’arbres, ou frottages d’écorces. Dans ces œuvres, Linda préserve les textures de pins, de bouleaux et de saules trouvés sur des sites dévastés ou dans des forêts françaises. Pour réaliser ces relevés, elle utilise parfois son propre fusain, fabriqué à partir des arbres marqués rencontrés sur ces lieux.

Exposition présentée en collaboration avec l’espace d’art La Moulinette.

Une artiste transforme des arbres meurtris en paysages éthérés.

Le jeudi 12 février 2026

de 18h00 à 21h00

Du vendredi 13 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-01T20:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T18:00:00+02:00_2026-02-12T21:00:00+02:00;2026-02-13T15:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T15:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-15T15:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00;2026-02-19T15:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T15:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-22T15:00:00+02:00_2026-02-22T19:00:00+02:00;2026-02-26T15:00:00+02:00_2026-02-26T19:00:00+02:00;2026-02-27T15:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T15:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-01T15:00:00+02:00_2026-03-01T19:00:00+02:00

La Moulinette 81 bis rue Lepic 75018 Paris

https://www.lindawilliamsstudio.com contact@lindawilliamsstudio.com



