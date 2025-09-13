Exposition arboricole Uttenheim

Exposition arboricole Uttenheim samedi 13 septembre 2025.

Exposition arboricole

Uttenheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Possibilité de prendre le repas sur place ou à emporter

L’exposition des Beaux Fruits de la Scheer met à l’honneur le savoir-faire des arboriculteurs et la richesse de notre terroir. À travers une mise en scène colorée et gourmande, venez découvrir la diversité des variétés de fruits cultivés dans la vallée de la Scheer pommes, poires, prunes, noix et bien d’autres trésors du verger.

Cette manifestation est l’occasion de valoriser le travail patient des producteurs, de sensibiliser petits et grands à la préservation des vergers et de transmettre l’amour de la nature et des traditions locales.

Un rendez-vous convivial et authentique, à partager en famille ou entre amis, au cœur du village d’Uttenheim. 0 .

Uttenheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 70 56 33 49 guy.huck@wanadoo.fr

English :

Meals available to eat in or take away

German :

Möglichkeit, das Essen vor Ort einzunehmen oder mitzunehmen

Italiano :

I pasti possono essere consumati in casa o portati via

Espanol :

Comidas para llevar o para llevar

