Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE FARGES7 Périgueux

Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE

FARGES7 7 Rue des Farges Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-17

EXPOSITION THIERRY MEYMERIE ARBORICOLOR

du 17 au 22 novembre au FARGES 7

Thierry MEYMERIE peint en autodidacte depuis une douzaine d’années et dessine au feutre

extra fin et couleurs depuis 8 ans environ.

Un travail du trait, des valeurs de noirs et des détails. Un travail du vide et du plein en

laissant une place à l’accident, à l’inconscient…

Le graphisme (trait, point, ligne, motifs, plein et vide) lui permet de transcrire des paysages

intérieurs, en partant d’une idée ou en commençant à dessiner sans conception préétablie.

Plusieurs heures de travail pour chaque dessin. Ce temps long est méditatif et Thierry est

pleinement dans le dessin. C’est pour lui un sentiment très agréable, sans tension.

Thierry MEYMERIE décline un sujet en série, ce qui permet d’aller plus loin dans le

graphisme. .

FARGES7 7 Rue des Farges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 14 79 95 thierrymeymerie@hotmail.fr

English : Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE

German : Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE

Italiano :

Espanol : Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE

L’événement Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE Périgueux a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Communal de Périgueux