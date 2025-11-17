Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE FARGES7 Périgueux
Exposition Arboricolor Thierry MEYMERIE
FARGES7 7 Rue des Farges Périgueux Dordogne
Début : 2025-11-17
fin : 2025-11-22
2025-11-17
EXPOSITION THIERRY MEYMERIE ARBORICOLOR
du 17 au 22 novembre au FARGES 7
Thierry MEYMERIE peint en autodidacte depuis une douzaine d’années et dessine au feutre
extra fin et couleurs depuis 8 ans environ.
Un travail du trait, des valeurs de noirs et des détails. Un travail du vide et du plein en
laissant une place à l’accident, à l’inconscient…
Le graphisme (trait, point, ligne, motifs, plein et vide) lui permet de transcrire des paysages
intérieurs, en partant d’une idée ou en commençant à dessiner sans conception préétablie.
Plusieurs heures de travail pour chaque dessin. Ce temps long est méditatif et Thierry est
pleinement dans le dessin. C’est pour lui un sentiment très agréable, sans tension.
Thierry MEYMERIE décline un sujet en série, ce qui permet d’aller plus loin dans le
graphisme. .
FARGES7 7 Rue des Farges Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 14 79 95 thierrymeymerie@hotmail.fr
