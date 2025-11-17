Exposition Arbres à voeux et Cerfav Place Stanislas Nancy

Exposition Arbres à voeux et Cerfav

ACCROCHEZ UN VŒU, LA MAGIE FERA LE RESTE !

Cette année, l’Office de Tourisme Métropolitain de DESTINATION NANCY, dans son espace éphémère, célèbre les fêtes de Saint Nicolas et de Noël autour de deux thèmes.

Les éditions de la Saint Nicolas du Cerfav (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) avec le lancement de sa boule de Noël , baptisée Bouleversante , spécialement créée pour DESTINATION NANCY, révélée et en vente à la boutique à partir du 17 novembre 2025.

Pour patienter, nous vous révélons les visuels des décors ….

L’opération Accrochez un vœu, la magie fera le reste ! , invitant chacun à suspendre son vœu sur un des 5 sapins décorés par l’équipe à partir d’éléments naturels offerts généreusement par Mère nature.

Chaque visiteur peut écrire un vœu sur une étiquette Fêtes vos vœux , l’accrocher sur un arbre, puis remplir un coupon de participation pour tenter de gagner une pièce d’artisanat d’art d’un de nos partenaires

Cerfav, Souffle de Vie, Anne Veyrier du Muraud

Tirages au sort les 29 novembre, 6, 13 et 20 décembreTout public

0 .

Place Stanislas DESTINATION NANCY OFFICE DE TOURISME Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10 contact@destination-nancy.com

English :

HANG A WISH, AND THE MAGIC WILL DO THE REST!

This year, DESTINATION NANCY?s Metropolitan Tourist Office?s ephemeral space celebrates Saint Nicholas and Christmas with two themes.

The Cerfav (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) Saint Nicolas editions with the launch of its Christmas bauble, christened Bouleversante , specially created for DESTINATION NANCY, revealed and on sale in the boutique from November 17, 2025.

To keep you waiting, we reveal the visuals of the decorations ….

The Hang a wish, magic will do the rest operation, inviting everyone to hang their wish on one of the 5 Christmas trees decorated by the team using natural elements generously donated by Mother Nature.

Each visitor can write a wish on a Fêtes vos v?ux label, hang it on a tree, and then fill in an entry form for a chance to win a piece of arts and crafts from one of our partners

Cerfav, Souffle de Vie, Anne Veyrier du Muraud

Draws on November 29, December 6, 13 and 20

German :

EIN WUNSCH, DIE MAGIE WIRD DEN REST ERLEDIGEN!

Dieses Jahr feiert das Office de Tourisme Métropolitain von DESTINATION NANCY in seinem vergänglichen Raum den Nikolaustag und Weihnachten unter zwei Themen.

Die Nikolausausgabe des Cerfav (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) mit der Einführung der Weihnachtskugel Bouleversante , die speziell für DESTINATION NANCY entworfen wurde und ab dem 17. November 2025 in der Boutique erhältlich sein wird.

Um die Wartezeit zu verkürzen, zeigen wir Ihnen die Bilder der Dekorationen ….

Die Aktion Hängen Sie einen Wunsch auf, den Rest erledigt die Magie lädt jeden dazu ein, seinen Wunsch an einen der fünf Bäume zu hängen, die vom Team mit natürlichen Elementen geschmückt wurden, die Mutter Natur großzügig zur Verfügung gestellt hat.

Jeder Besucher kann seinen Wunsch auf einen Fêtes vos v?ux -Anhänger schreiben, ihn an einen Baum hängen und dann einen Teilnahmecoupon ausfüllen, um ein Stück Kunsthandwerk von einem unserer Partner zu gewinnen

Cerfav, Souffle de Vie, Anne Veyrier du Muraud

Verlosungen am 29. November, 6., 13. und 20. Dezember

Italiano :

APPENDI UN DESIDERIO E LA MAGIA FARÀ IL RESTO!

Quest’anno, l’Ufficio del Turismo Metropolitano DESTINATION NANCY celebra le festività di San Nicola e del Natale con due temi nel suo spazio effimero.

Le edizioni Cerfav (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) Saint Nicolas con il lancio del suo gingillo natalizio, chiamato Bouleversante , creato appositamente per DESTINATION NANCY, svelato e in vendita nella boutique dal 17 novembre 2025.

Per ingannare l’attesa, ecco le immagini delle decorazioni …..

L’operazione Appendi un desiderio, la magia farà il resto , che invita tutti ad appendere il proprio desiderio a uno dei 5 alberi di Natale decorati dal team con elementi naturali generosamente donati da Madre Natura.

Ogni visitatore può scrivere un desiderio su un’etichetta Fêtes vos v?ux , appenderlo a un albero e poi compilare un modulo di iscrizione per vincere un pezzo di artigianato artistico di uno dei nostri partner

Cerfav, Souffle de Vie, Anne Veyrier du Muraud

Estrazioni il 29 novembre, 6, 13 e 20 dicembre

Espanol :

¡CUELGA UN DESEO Y LA MAGIA HARÁ EL RESTO!

Este año, la Oficina Metropolitana de Turismo DESTINATION NANCY celebra las fiestas de San Nicolás y la Navidad con dos temas en su espacio efímero.

Las ediciones de San Nicolás del Cerfav (Centre Européen de Recherches et de Formation aux Arts Verriers) con el lanzamiento de su chuchería navideña, llamada Bouleversante , creada especialmente para DESTINATION NANCY, desvelada y a la venta en la boutique a partir del 17 de noviembre de 2025.

Para ir abriendo boca, aquí están las imágenes de las decoraciones ….

La operación Cuelga un deseo, la magia hará el resto , que invita a todos a colgar su deseo en uno de los 5 árboles de Navidad decorados por el equipo con elementos naturales generosamente donados por la Madre Naturaleza.

Cada visitante puede escribir un deseo en una etiqueta Fêtes vos v?ux , colgarlo en un árbol y, a continuación, rellenar un formulario de participación para tener la oportunidad de ganar una pieza de artesanía de uno de nuestros socios

Cerfav, Souffle de Vie, Anne Veyrier du Muraud

Sorteos los días 29 de noviembre, 6, 13 y 20 de diciembre

