EXPOSITION ARBRES ET COMPAGNIE Aniane

Aniane Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-10-12

Cette rentrée 2025, laissez-vous séduire par le thème Arbres et Compagnie , une ode artistique à la nature et à ses multiples facettes. Les artistes plasticiens d’Aniane, mêlant talents confirmés et nouveaux regards, vous invitent à explorer des œuvres captivantes où les arbres se déclinent sous toutes leurs formes réels, symboliques ou fantastiques. Peinture, sculpture, photographie, collage… Chaque médium révèle une vision unique, sublimée par une scénographie sur mesure.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs d’art et de nature, curieux ou passionnés. Laissez-vous captiver par cette promenade artistique innovante et partagez un très bon moment de découverte !

Présence des artistes.

Vernissage le 19 septembre à 18h30. .

Aniane 34150 Hérault Occitanie

English :

This autumn 2025, let yourself be seduced by the theme « Trees and Company », an artistic ode to nature and its many facets. Aniane?s visual artists, a mix of established talent and new perspectives, invite you to explore captivating works in which trees come in all their forms: real, symbolic or fantastical. Painting, sculpture, photography, collage?

German :

Lassen Sie sich in diesem Schuljahr 2025 vom Thema « Arbres et Compagnie » (Bäume und Gesellschaft) verführen, einer künstlerischen Ode an die Natur und ihre zahlreichen Facetten. Die bildenden Künstler aus Aniane, die bewährte Talente mit neuen Blickwinkeln verbinden, laden Sie ein, ihre fesselnden Werke zu erkunden, in denen Bäume in all ihren Formen vorkommen: real, symbolisch oder fantastisch. Malerei, Skulptur, Fotografie, Collage?

Italiano :

Questo autunno 2025, lasciatevi sedurre dal tema « Alberi e compagnia », un’ode artistica alla natura e alle sue molteplici sfaccettature. Gli artisti visivi di Aniane, un mix di talenti affermati ed esordienti, vi invitano a esplorare le loro opere accattivanti in cui gli alberi si presentano in tutte le loro forme: reali, simboliche o fantastiche. Pittura, scultura, fotografia, collage?

Espanol :

Este otoño 2025, déjese seducir por el tema « Árboles y compañía », una oda artística a la naturaleza y sus múltiples facetas. Los artistas plásticos de Aniane, una mezcla de talentos consagrados y recién llegados, le invitan a explorar sus cautivadoras obras en las que los árboles se presentan en todas sus formas: reales, simbólicas o fantásticas. Pintura, escultura, fotografía, collage..

