Exposition Arbres Pastels secs Auberge de Valdrôme Valdrôme 1 juillet 2025 09:00

Drôme

Exposition Arbres Pastels secs Auberge de Valdrôme 74 rue du Serre Saint Jean Valdrôme Drôme

Début : 2025-07-01 09:00:00

fin : 2025-07-15 19:00:00

2025-07-01

Exposition de pastels secs de Michelle Goester sur le thème des arbres.

Auberge de Valdrôme 74 rue du Serre Saint Jean

Valdrôme 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 71 94 aubergedevaldrome@gmail.com

English :

Exhibition of dry pastels by Michelle Goester on the theme of trees.

German :

Ausstellung von Trockenpastellkreiden von Michelle Goester zum Thema « Bäume ».

Italiano :

Mostra di pastelli secchi di Michelle Goester sul tema degli alberi.

Espanol :

Exposición de pasteles secos de Michelle Goester sobre el tema de los árboles.

