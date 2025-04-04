Exposition ARBRES, une exploration vivante Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire
Exposition ARBRES, une exploration vivante Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire samedi 4 avril 2026.
Exposition ARBRES, une exploration vivante
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-06-28 17:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-01 2026-05-08
Du bonsaï au séquoia en passant par le modeste platane, l’arbre est notre compagnon de tous les jours, mais combien de fois passons-nous à côté de lui sans le voir… Arrêtons-nous un instant sur les liens qui nous unissent à ce géant, ce reflet de l’Homme profondément enraciné dans notre culture.
Une exposition conçue par le Museum d’histoire naturelle de Toulouse. .
Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Exposition ARBRES, une exploration vivante
L’événement Exposition ARBRES, une exploration vivante Pouilly-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-14 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)