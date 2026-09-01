Informations pratiques

Arcachon

Exposition Arcachon Ville Imperiale

Arcachon Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-09-17

À travers cette exposition, la Ville d’Arcachon vous invite à découvrir une page essentielle de son histoire et les liens singuliers qui l’unissent à la période impériale. Documents d’archives, photographies, illustrations et témoignages permettent de mieux comprendre comment cette époque a contribué à façonner le développement de la cité, son urbanisme, son architecture et son identité.

De la naissance de la station balnéaire à son essor sous le Second Empire, Arcachon s’inscrit dans une histoire où se croisent ambitions, innovations et grands projets. Cette exposition propose ainsi de porter un nouveau regard sur le patrimoine arcachonnais et sur les femmes et les hommes qui ont participé à la construction de la ville. C’est toute une mémoire qui se révèle, invitant habitants et visiteurs à mieux connaître l’histoire d’Arcachon pour mieux comprendre la ville d’aujourd’hui. .

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 52 97 97

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English : Exposition Arcachon Ville Imperiale

L’événement Exposition Arcachon Ville Imperiale Arcachon a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Arcachon