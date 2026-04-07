Exposition « Archéo-contes », Médiathèque municipale, Rousson

Exposition « Archéo-contes » 7 – 11 avril Médiathèque municipale Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T08:30:00+02:00 – 2026-04-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00

Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque

Vestiges du pays Imaginaire.