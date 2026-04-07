Exposition « Archéo-contes », Médiathèque municipale, Rousson
Exposition « Archéo-contes », Médiathèque municipale, Rousson mardi 7 avril 2026.
Exposition « Archéo-contes » 7 – 11 avril Médiathèque municipale Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-07T08:30:00+02:00 – 2026-04-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-11T09:00:00+02:00 – 2026-04-11T12:00:00+02:00
Médiathèque municipale Espace Jean-Jaurès, 2 rue Justin Agniel, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 98 44 https://www.mairie-rousson.com/vie-locale/culture/mediatheque
Vestiges du pays Imaginaire.
À voir aussi à Rousson (Gard)
- LA CORDE & LE SOUFFLE EN MOUVEMENT, Auditorium de Rousson, Rousson 17 avril 2026
- NUAGE par la Cie Les Demoiselles du Rocher, Auditorium de Rousson, Rousson 19 avril 2026
- Vacances de printemps : ateliers enfants, Préhistorama, Rousson 21 avril 2026
- Nuit Européenne des Musées, Préhistorama, Rousson 23 mai 2026
- Journées Européennes de l’Archéologie, Préhistorama, Rousson 13 juin 2026