Exposition Archéo, une expo à creuser ! Saudron

Exposition Archéo, une expo à creuser !

ANDRA Espace technologique du Centre de Meuse/Haute-Marne Saudron Haute-Marne

Début : 2026-03-29

fin : 2026-08-30

2026-03-29 2026-07-05

Tout public

Le Centre de l’Andra en Meuse/Haute-Marne présente une nouvelle exposition sur le thème de l’archéologie dans son Bâtiment d’accueil du public à Bure (55).

Le public familial pourra commencer à découvrir Archéo, une expo à creuser ! , les samedi 28 et dimanche 29 mars après-midis, de 14h à 18h (sans inscription préalable).

Des animations gratuites sur l’époque gallo-romaine complèteront le programme.

L’exposition sera ensuite ouverte au public, tous les dimanches, d’avril à octobre, de 14h à 18h ainsi que les mercredis et samedis du 11 au 25 avril (vacances scolaires), de 14h à 18h. A partir de 8 ans.

Le métier d’archéologue

Comment ont vécu les hommes avant nous ? C’est la question à laquelle tentent de répondre les archéologues.

Comment travaillent ces chercheurs qui aident à remonter le temps ? Pourquoi font-ils des fouilles ? Quels indices trouvent-ils ? Comment parviennent-ils à les interpréter ? Que deviennent les objets, une fois la fouille terminée ?

Pour répondre à ces questions, partez à l’aventure dans l’exposition et son chantier de fouilles. Avec une truelle et de nombreux dispositifs interactifs, dégagez des vestiges (os, poteries, monnaie, graines…). Puis, comme dans un laboratoire, étudiez-les, identifiez-les et faites-les parler .

Le métier d’archéologue n’aura plus de secret pour vous ! .

ANDRA Espace technologique du Centre de Meuse/Haute-Marne Saudron 52230 Haute-Marne Grand Est

