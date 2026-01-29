EXPOSITION ARCHÉOLOGIE DE LA SANTÉ Mayenne

EXPOSITION ARCHÉOLOGIE DE LA SANTÉ

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-01

Exposition Archéologie de la santé au Musée du Château de Mayenne

L’archéologie montre que la volonté de réparer, soulager, aider les blessés, les malades ou les handicapés est ancienne. La prise en charge de la vulnérabilité sociale, spirituelle ou médicale est constitutive des sociétés humaines.

Cette Archéocapsule présente, au travers de six exemples du Paléolithique à nos jours, la relation des humains à leurs semblables quand il s’agit d’actions et d’intentions engageant des gestes de soin, d’empathie et d’altruisme.

On y découvre notamment qu’une attention particulière a été portée à des personnes handicapées dès le Paléolithique, que la trépanation date du Néolithique, que l’organisation de la santé se développe de pair avec la structuration de l’État.

Cette exposition propose aussi de découvrir une sélection d’objets inédits, issus des collections du musée, spécialement sortis des réserves pour l’occasion.

Exposition réalisée en partenariat avec l’INRAP .

English :

Exhibition: Archaeology of health at the Musée du Château de Mayenne

