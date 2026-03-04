exposition Archéologie du Liquide La Longère Rennes 20 mars – 16 mai Ille-et-Vilaine

Basalt ouvre sa saison 2026 consacrée aux aérophones et artistes utilisant des dispositifs de soufflerie dans leurs œuvres avec une exposition monographique d’Alan Affichard.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-05-16T18:00:00.000+02:00

https://basalt.bzh/

La Longère 68 Canal Saint-Martin 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



