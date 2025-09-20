Exposition archéologique Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais

Exposition archéologique Mairie de Penne d’Agenais Penne-d’Agenais samedi 20 septembre 2025.

Exposition archéologique 20 et 21 septembre Mairie de Penne d’Agenais Lot-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Dans le hall de la mairie, l’association Les Amis du patrimoine, menée par son président Jean-François Garnier, vous invite à découvrir une exposition unique : objets archéologiques du Moyen Âge et photographies anciennes des habitants et des lieux emblématiques du bourg médiéval de Penne-d’Agenais.

Mairie de Penne d’Agenais Place Paul Froment, 47140 Penne d’Agenais Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 81 72 25 63 http://www.ville-pennedagenais.fr Au bord de la rivière le Lot, Penne d’Agenais est un village médiéval escarpé plein de charme, à visiter en toutes saisons. Promenez-vous dans ses ruelles pentues, qui dégagent parfois un petit parfum de sud… Vous y croiserez de nombreux ateliers et boutiques d’artisans, à la faveur d’une balade qui vous mènera à la force de vos mollets, vers l’un des plus beaux panoramas de la région sur la Vallée du Lot. Parking gratuit dans le bourg.

© H. Maurel