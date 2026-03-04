Exposition « Archi-femmes. L’architecture au féminin en Roumanie au XXe siècle », Espace Jouenne, Marseille

Exposition « Archi-femmes. L’architecture au féminin en Roumanie au XXe siècle » 10 – 17 mars Espace Jouenne Bouches-du-Rhône

Exposition francophone : « ARCHI-FEMMES. L’architecture au féminin en Roumanie au XXe siècle »

Espace Jouenne – 39/41 Rue Montgrand, 13006 Marseille

Créée par l’Union des Architectes de Roumanie, cette exposition est organisée par le Consulat Général de Roumanie à Marseille, avec le soutien de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur et du Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône. Elle se tient à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars) et de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars), et met en lumière plus d’un siècle de création, d’engagement et d’excellence féminine dans l’architecture roumaine.

Pionnières dans un domaine longtemps dominé par les hommes, les architectes roumaines ont construit, innové et ouvert la voie à de nouvelles générations.

ARCHI-FEMMES retrace, à travers portraits et illustrations, le parcours de ces figures emblématiques, évoluant dans un contexte où leur présence professionnelle était exceptionnelle, tout en mettant en lumière sur l’influence déterminante du mécénat féminin, en particulier celui de la Reine Marie de Roumanie, dans le développement de l’architecture roumaine.

Du classicisme au postmodernisme, leur héritage demeure vivant – aujourd’hui, près de 49 % des architectes en Roumanie sont des femmes.

Cet événement s’inscrit dans une démarche de valorisation de la contribution de la Roumanie à la culture francophone et à la promotion de l’égalité des genres, notamment dans le cadre de l’Organisation Internationale de la Francophonie. La Roumanie figure parmi les contributeurs du fonds de solidarité « La Francophonie avec Elles », destiné à soutenir les politiques d’égalité.

Le vernissage de l’exposition se déroulera en présence de : Mme Ileana Tureanu, architecte, commissaire de l’exposition et Présidente de l’Union des Architectes de Roumanie ; Mme Aurelia Grosu, Consule Générale de Roumanie à Marseille; Mme Maryline Chevalier, Présidente du Conseil régional de l’Ordre des Architectes Provence-Alpes-Côte d’Azur et M. Olivier Armand, Président du Syndicat des Architectes des Bouches-du-Rhône.

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie