Exposition « Archicity » 15 – 31 octobre Médiathèque municipale Gers
Gratuit, entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-15T10:00 – 2025-10-15T18:00
Fin : 2025-10-31T14:00 – 2025-10-31T18:00
Exposition d’une ville imaginaire en papier réalisée par des centaines de participants depuis 2017, dans des dizaines de lieux de la région Occitanie.
Un dispositif imaginé, organisé et animé par /Parcours/d/architecture/
Médiathèque municipale Place Daste, 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie 05 62 66 04 08 https://www.mairie-masseube.fr/ Médiathèque municipale
© Parcours d’architecture