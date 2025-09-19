Exposition | Archinature | Sébastien Fagnoni Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Exposition | Archinature | Sébastien Fagnoni Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris vendredi 19 septembre 2025.

Du 19 septembre au 18 octobre

Sébastien Fagnoni, photographe amateur passionné de noir et blanc, habitant du quartier des Batignolles depuis presque 20 ans, fait le pont entre l’architecture d’ici et la nature d’ailleurs.

Venez découvrir la poésie des photos de Sébastien Fagnoni et laissez vous être inspirer !

Vernissage le 19/09 -18h30 Ouvert à tous

En accès libre et gratuit.

Du vendredi 19 septembre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

gratuit Tout public.

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin