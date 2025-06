Exposition Archipel / Odyssée de l’artiste numérique Yacine Aït Kaci Sofitel Biarritz Le Miramar Biarritz 8 juillet 2025 07:00

Pyrénées-Atlantiques

13 Rue Louison Bobet Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-07-08

fin : 2025-08-23

2025-07-08

Yacine Aït Kaci (créateur d’ELYX) invite à un voyage poétique à travers 48 îles imaginaires créées avec l’IA, explorant les liens entre nature, technologie et océans. Présentée à la Conférence des Nations Unies sur les Océans, l’œuvre souligne la fragilité du monde marin et l’importance des territoires insulaires.

Pour l’accompagner, les barmen du Sofitel Biarritz ont créé ITSASOA, un cocktail inspiré de l’océan et de l’île Cloudia, à base de Gin 22, citron vert et sirop de salicorne maison — une ode à la légèreté.

20 % des ventes de ce cocktail seront reversés à The Coral Planters, association locale engagée pour la protection des récifs coralliens et des écosystèmes marins. .

