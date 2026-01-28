Exposition Archipels Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 13:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Conçue par le collectif ASAP, l’exposition Archipels permet d’offrir aux projets de fin d’études un espace de valorisation au-delà de la soutenance, mais aussi de montrer au public extérieur la diversité des pratiques et des thèmes explorés à l’ensa Nantes (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture). À travers 70 productions recensées, l’exposition met en lumière les projets et les sujets qui préoccupent les futurs architectes de la promotion 2025. L’architecture est une pratique collective.Du maçon à l’usager en passant par l’élu local et – bien sûr – l’architecte, un édifice est le produit de la coopération et de l’échange d’une myriade d’acteurs. Mais si l’on reconnaît de plus en plus la parenté partagée des bâtiments construits, qu’en est-il de ceux qui restent à l’état de projet – de fin d’études qui plus est ?Quand 70 esquisses sont produites côte à côte, coude à coude, ne pouvons-nous pas concevoir cet ensemble d’architectures non pas uniquement comme la somme d’individualités, mais aussi comme la trace d’un esprit du temps qui traverse une génération de nouvelles et nouveaux praticiens ? Exposition du 30 janvier au 15 mars 2026, galerie Loire de l’ensa :du mercredi au samedi de 13h à 18h+ dimanche 15 mars 2026 de 13h à 18h, dans le cadre des Rencontres de Sophie Vernissage le 29 janvier 2026 à 19h­

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

02 40 16 01 21 https://www.nantes.archi.fr/ ensan@nantes.archi.fr https://www.nantes.archi.fr/archipels-une-exposition-des-projets-de-fin-detudes-en-architecture-de-juillet-2025/



Afficher la carte du lieu Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA et trouvez le meilleur itinéraire

