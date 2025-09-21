Exposition « Architecture belfortaine des années 1930 » Archives départementales Du Territoire De Belfort Belfort

Exposition « Architecture belfortaine des années 1930 » Archives départementales Du Territoire De Belfort Belfort dimanche 21 septembre 2025.

Exposition « Architecture belfortaine des années 1930 » Dimanche 21 septembre, 14h30 Archives départementales Du Territoire De Belfort Territoire de Belfort

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les Archives départementales du Territoire de Belfort seront ouvertes au public le dimanche après-midi de 14h30 à 17h30 pour célébrer le centième anniversaire de l’Exposition internationale des Arts décoratifs de Paris en 1925, qui donna son nom à un nouveau courant architectural. L’exposition Architecture belfortaine des années 1930 sera visible dans la salle de lecture des Archives départementales avec une découverte de documents et plans originaux d’architecte belfortaine de cette époque.

Archives départementales Du Territoire De Belfort 2 Rue de l’Ancien Théatre, 90000 Belfort, France Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 0384909200 http://www.archives.territoiredebelfort.fr/ ascenseurs pour les personnes à mobilité réduite.

Les Archives départementales du Territoire de Belfort seront ouvertes au public le dimanche après-midi de 14h30 à 17h30 pour célébrer le centième anniversaire de l’Exposition internationale des Arts…

© Fonds Paul Giroud / Archives départementales du Territoire de Belfort