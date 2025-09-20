Exposition Architecture de la bibliothèque Jacques-Lacarrière Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Exposition Architecture de la bibliothèque Jacques-Lacarrière

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Gratuit

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine Présentation en vitrines des plans d’Alain Bourbonnais pour la construction de l’actuelle bibliothèque Jacques Lacarrière. Visite libre .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

