Exposition Architecture de la bibliothèque Jacques-Lacarrière Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Début : 2025-09-20 13:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine Présentation en vitrines des plans d’Alain Bourbonnais pour la construction de l’actuelle bibliothèque Jacques Lacarrière. Visite libre .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
