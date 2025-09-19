Exposition : architecture de terre crue Office de Tourisme Val de Gers Masseube

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Exposition en panneau sur l’architecture de terre crue.

L’objectif de cette exposition inspirée de l’ouvrage « Maisons du Pays des Coteaux » et réalisée par le CAUE 65 est de présenter le matériau terre crue, élément principal de construction ou combiné à d’autres ressources locales.

Office de Tourisme Val de Gers Place Dasté, 32140 Masseube Masseube 32140 Gers Occitanie 05 62 66 12 22 http://www.valdegerstourisme.fr Information et accueil de visiteurs.

Salle d’exposition Parking gratuit

© Médiathèque Masseube