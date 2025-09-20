Exposition « Architecture et urbanisme 1950 – 1990 » La Passerelle Buchères

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

De 1950 à 1990, la société se métamorphose. L’architecture et l’urbanisme de ces quatre décennies en sont la démonstration. Le territoire de Troyes Champagne Métropole est marqué par cette urbanisation à grande échelle, en réaction au mal-logement et aux nécessités de reconstruction.

Le service « Objectif Patrimoine » propose de prendre du recul face à ces grands ensembles et de s’ouvrir à une autre perspective, en considérant ces édifices comme des témoins historiques des changements sociétaux de la période.

Découvrez cette exposition à proximité de La Passerelle, espace culturel de la commune de Buchères. Accès libre et sans contrainte !

La Passerelle 1 rue de la mairie, 10800 Buchères Buchères 10800 Aube Grand Est 03 25 41 80 17 http://www.ville-bucheres.fr/culture-sport-associations L’histoire a marqué Buchères dès le début de son occupation au Paléolithique moyen, comme en témoignent les objets du quotidien découverts lors de fouilles archéologiques. Les guerres ont également laissé leur empreinte sur ce territoire. Lors des campagnes napoléoniennes de 1814, Buchères fut occupée par les campements de soldats en marche pour affronter l’armée prussienne à quelques kilomètres, entre Clérey, Isle-Aumont et Buchères. Napoléon aurait lui-même tendu un piège aux Maisons Blanches, provoquant la charge de 20 000 cavaliers ennemis sur le hameau.

Rue du monument, à l’est du village, le monument aux morts de la Première Guerre mondiale rend hommage aux « enfants de Buchères morts pour la France ». Rue des Martyrs du 24 août, une lanterne s’élève pour garder le souvenir des 67 victimes civiles massacrées le 24 août 1944 à Buchères.

La Passerelle est un véritable espace d’accueil, de détente, d’activités et d’assistances diverses, proposé par la mairie de Buchères.

La Passerelle propose une variété d’activités et d’ateliers, ainsi que des permanences pour vous accompagner dans vos démarches du quotidien : aide à l’utilisation d’outils informatiques, difficultés liées à vos factures ou problématiques juridiques. L’espace reste librement accessible pour toute demande d’information. Salle contiguë à la bibliothèque, accessible par la gauche de la façade de la mairie.

© Troyes Champagne Métropole / Studio 46