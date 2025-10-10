Exposition « Architecture Frugale » Maison de la citoyenneté à Saint Girons Saint-Girons

Exposition « Architecture Frugale » Maison de la citoyenneté à Saint Girons Saint-Girons vendredi 10 octobre 2025.

Exposition « Architecture Frugale » 10 – 30 octobre Maison de la citoyenneté à Saint Girons Ariège

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-10T17:00:00 – 2025-10-10T20:00:00

Fin : 2025-10-30T13:30:00 – 2025-10-30T17:30:00

L’exposition « Architecture Frugale – Réhabilitations inspirantes en Occitanie » sera présentée du 10 au 30 octobre à la Maison de la Citoyenneté à Saint-Girons par le CAUE de l’Ariège en partenariat avec le Syndicat des Architectes de l’Ariège et la Mairie de Saint-Girons. Cet évènement est soutenu par la DRAC Occitanie dans le cadre du Mois de l’Architecture.

La transition écologique et la lutte contre les changements climatiques concourent à un usage prudent des ressources épuisables et à la préservation des diversités biologiques et culturelles pour une planète meilleure à vivre. Le monde du bâtiment change aussi. Frugalité en énergie, frugalité en matière, frugalité en technicité, frugalité pour le territoire, sont autant d’enjeux pour lesquels existent des solutions architecturales urbanistiques et techniques. Ils préfigurent les modes d’habiter, de travailler, de s’alimenter et de se déplacer de demain qui sont nécessaires pour éradiquer les dérèglements globaux.

Îlot Formation, avec l’association Frugalité Heureuse et Créative et le CAUE de la Haute-Garonne, ont créé l’exposition Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie. L’exposition donne à voir 12 des 22 projets d’exception et avant-gardistes de l’ouvrage « Architecture Frugale : 22 réalisations inspirantes en Occitanie » dont la particularité est d’avoir tous mis en œuvre la frugalité. Les exemples présentés montrent un usage créatif de matériaux biosourcés, géosourcés et de réemploi, en milieu rural comme en milieu urbain, et proposent des aménagements rendant les espaces publics plus attractifs.

Visite en accès libre.

Adresse :

Maison de la Citoyenneté, 16 rue de la République, 09200 Saint-Girons

Horaires :

Lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h

Samedi de 10h à 14h

Maison de la citoyenneté à Saint Girons 16 rue de la République, 09200, Saint-Girons Saint-Girons 09200 Ariège Occitanie

Journées nationales de l’architecture

© CAUE