La Maison de Ma Région à Tarbes accueille l’exposition ARCHITECTURE FRUGALE, REHABILITATIONS INSPIRANTES EN OCCITANIE proposée par le C.A.U.E des Hautes-Pyrénées.

Îlot Formation, avec l’association Frugalité heureuse et créative et le CAUE de Haute-Garonne, ont créé l’exposition Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie.

Dans un contexte de réchauffement climatique et des inévitables changements de pratique dans l’acte de la conception architecturale, l’exposition donne à voir 12 des 22 projets d’exception et avant-gardistes de l’ouvrage Architecture Frugale 22 réalisations inspirantes en Occitanie dont la particularité est d’avoir tous mis en œuvre la frugalité tant aux niveaux énergétique, technique, des sols que des matériaux.

CAUE, associations, collectivités, l’exposition est disponible à l’itinérance.



> Exposition à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

TARBES 8 avenue des Tilleuls

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 61 39 69 65 maisonregion.tarbes@laregion.fr

English :

The Maison de Ma Région in Tarbes hosts the exhibition « ARCHITECTURE FRUGALE, REHABILITATIONS INSPIRANTES EN OCCITANIE » organized by the C.A.U.E des Hautes-Pyrénées.

Îlot Formation, with the association Frugalité heureuse et créative and the CAUE de Haute-Garonne, have created the exhibition Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie.

Against a backdrop of global warming and the inevitable changes in architectural design practices, the exhibition showcases 12 of the 22 exceptional, avant-garde projects featured in the book « Architecture Frugale: 22 inspiring achievements in Occitanie », all of which are characterized by their frugal approach to energy, technology, soil and materials.

The exhibition is available for touring by CAUE, associations and local authorities.

> Exhibition open Monday to Friday, 9am to 12:30pm and 1:30pm to 5pm

German :

Das Maison de Ma Région in Tarbes beherbergt die Ausstellung « ARCHITECTURE FRUGALE, REHABILITATIONS INSPIRANTES EN OCCITANIE », die vom C.A.U.E. des Hautes-Pyrénées organisiert wird.

Îlot Formation hat zusammen mit dem Verein Frugalité heureuse et créative und dem CAUE de Haute-Garonne die Ausstellung Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie (Genügsame Architektur, inspirierende Sanierungen in Okzitanien) erstellt.

Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung und der unvermeidlichen Veränderungen der Praxis im Bereich der architektonischen Gestaltung zeigt die Ausstellung 12 der 22 außergewöhnlichen und avantgardistischen Projekte aus dem Buch « Architecture Frugale: 22 inspirierende Realisierungen in Okzitanien », deren Besonderheit darin besteht, dass sie alle die Genügsamkeit sowohl auf energetischer und technischer Ebene als auch in Bezug auf Boden und Materialien umgesetzt haben.

Die Ausstellung kann von CAUEs, Verbänden und Körperschaften auf Wanderschaft geschickt werden.

> Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.00 Uhr zu besichtigen

Italiano :

La Maison de Ma Région di Tarbes ospita la mostra « ARCHITECTURE FRUGALE, REHABILITATIONS INSPIRANTES EN OCCITANIE » organizzata dal C.A.U.E des Hautes-Pyrénées.

Îlot Formation, insieme all’associazione Frugalité heureuse et créative e al CAUE de Haute-Garonne, ha creato la mostra Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie.

In un contesto di riscaldamento globale e di inevitabili cambiamenti nelle pratiche di progettazione architettonica, la mostra presenta 12 dei 22 progetti eccezionali e all’avanguardia presentati nel libro « Architecture Frugale: 22 realizzazioni ispiratrici in Occitanie », che si distinguono per il loro approccio frugale all’energia, alla tecnologia, al territorio e ai materiali.

La mostra può essere visitata da CAUE, associazioni ed enti locali.

> La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00

Espanol :

La Maison de Ma Région de Tarbes acoge la exposición « ARCHITECTURE FRUGALE, REHABILITATIONS INSPIRANTES EN OCCITANIE » organizada por la C.A.U.E des Hautes-Pyrénées.

Îlot Formation, junto con la asociación Frugalité heureuse et créative y el CAUE de Haute-Garonne, han creado la exposición Architecture Frugale, Réhabilitations inspirantes en Occitanie.

En el contexto del calentamiento global y de los inevitables cambios en las prácticas de diseño arquitectónico, la exposición presenta 12 de los 22 proyectos excepcionales y vanguardistas que figuran en el libro « Architecture Frugale: 22 réalisations inspirantes en Occitanie », todos ellos notables por su frugal enfoque de la energía, la tecnología, el suelo y los materiales.

La exposición puede ser visitada por CAUE, asociaciones y autoridades locales.

> Exposición abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 17.00 h

